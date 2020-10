Giochi PC gratis: ecco il nuovo regalo della settimana su Epic Games Store

Anche questo giovedì Epic Games Store regala nuovi giochi da aggiungere alla propria collezione, pronti per essere scaricati gratis e riscattati sul proprio account, come se fossero stati effettivamente acquistati.

Il gioco gratis di questa settimana è l'originale Pikuniku, produzione indipendente dallo stile estetico minimale e dal gameplay ricco di sfumature: "Aiuta strani personaggi a superare avversità, scoprire una cospirazione dello stato profondo e dare il via a una mini-rivoluzione divertente in questa piacevole avventura distopica!"

Pikuniku sarà disponibile per il download dalle 17:00 di giovedì 1 ottobre e fino alla stessa ora dell'8 ottobre, al momento non sappiamo se Epic Games regalerà altri giochi questa settimana in aggiunta al già citato Pikuniku. Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio è possibile scaricare gratis RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition per PC, anche in questo caso una volta aggiunto al proprio account Epic il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Vi ricordiamo che Epic Games Store regala un buono sconto da 10 euro, per ottenerlo vi basterà aggiungere Rocket League alla vostra libreria entro il 23 ottobre, il coupon potrà poi essere utilizzato entro il primo novembre su ogni acquisto del valore minimo di 14,99 euro.