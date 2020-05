Giochi PC gratis e in offerta per i 10 anni di Green Man Gaming

Green Man Gaming festeggia il decimo anniversario e per l'occasione lancia una nuova promozione che prevede ogni giorno tanti giochi PC in sconto e alcuni giochi misteriosi in regalo, offerta valida solamente per un periodo limitato.

Tra i giochi in offerta oggi troviamo RAGE 2 a 19.80 euro, Ghost Recon Wildlands Gold Edition a 27.40 euro, Watch Dogs 2 Gold Edition a 21 euro, Journey to the Savage Planet a 19.12 euro e ancora sconti sul franchise di Borderlands con Borderlands 3 venduto a 27 euro, Borderlands 2 Game of the Year Edition a 7.65 euro e Borderlands The Handsome Collection a 17,22 euro. E ancora, Tomb Raider Game of the Year Edition a 6.60 euro, Dragon Ball FighterZ a 11.25 euro, Overcooked! 2 a 12.14 euro, Magicka 2 Deluxe Edition a 5.40 euro e tanti altri.

Acquistando un gioco in offerta avrete diritto inoltre ad un giro di ruota gratis per ottenere in regalo un gioco misterioso casuale, per un massimo di dieci nove giochi gratis (uno al giorno). Le offerte indicate sono valide fino al 21 maggio, la rotazione è quotidiana e dunque vi consigliamo di vistare Green Man Gaming ogni giorno per non perdere neanche una promozione.