Giochi PC gratis: offerta a tempo limitato per Real Warfare Anthology

Dopo la possibilità di riscattare Showdown Bandit gratis su Steam, segnaliamo all'utenza PC un'altra iniziativa promozionale a durata limitata, dedicata questa volta a Real Warfare Anthology.

Il titolo strategico, sviluppato da Unicorn Games Studio ed edito da FX Interactive, può infatti essere riscattato in maniera completamente gratuita via FX Store. Nel momento in cui scriviamo, la promozione è già attiva e lo resterà sino al prossimo lunedì 18 maggio. Real Warfare Anthology è un'edizione premium che raccoglie al suo interno il gioco XIII Secolo - Morte o Gloria e la sua espansione ufficiale Real Warfare 1242.

Al loro interno, il giocatore potrà assumere il controllo di grandi eserciti medievali europei, composti da fanteria leggera e pesante, reparti di cavalleria, ma anche arcieri, balestrieri e picchieri. Tra conquiste di castelli e fortezze e la possibilità di stringere alleanze, Real Warfare Anthology si rivolge agli appassionati del genere strategico. Numerosi i riferimenti storici presenti all'interno del gioco, che accoglie tra i propri personaggi re Alfonso di Castiglia, Pietro II d'Aragona, Filippo II di Francia o, ancora, Edoardo I d'Inghilterra. Real Warfare Anthology include un totale di oltre 25 Regni in combattimento tra loro, dall'Inghilterra al Sacro Romano impero, passando per i Regni di Aragona, Castiglia e Sicilia.