Giochi PC Gratis: l'offerta Twitch Prime di ottobre sarà ricchissima, stando ai leak

A voler dar retta agli ultimi leak emersi in rete sui giochi gratis Twitch Prime di ottobre, gli utenti abbonati ad Amazon Prime avranno presto accesso a una selezione di titoli PC davvero molto ricca.

Stando a quanto segnalato dai curatori del portale Hotukdeals, sulle pagine della versione francese di Amazon.com è emerso per brevi istanti il messaggio che preannuncia la lista dei titoli Amazon Prime Gaming da riscattare "gratuitamente" nel corso del mese di ottobre.

Nell'elenco in questione trovano spazio numerosi videogiochi in rappresentanza dei generi più disparati. La lista annovera tripla A del calibro di Star Wars Squadrons e Alien Isolation, oltre a gemme provenienti dalla scena indie come Song of Horror e Blue Fire. Eccovi allora l'elenco completo dei titoli Amazon Prime Gaming di ottobre 2021 in base all'ultimo leak:

Star Wars: Squadrons (versione EA Origin)

Alien: Isolation (versione Epic Games Store)

Ghostrunner (versione GOG.com)

Song of Horror

Red Wings: Aces of the Sky

Blue Fire

Secret Files 3

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Tiny Robots Recharged

Rimaniamo quindi in attesa di ricevere una conferma o una smentita alle anticipazioni sui giochi Amazon Prime Gaming (ex Twitch Prime) di ottobre; nel frattempo, vi ricordiamo che sono appena giunti su Xbox Game Pass quattro giochi gratis per gli abbonati al servizio di Microsoft su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e in streaming su Xbox Cloud Gaming.