Giochi PC gratis, oggi i due nuovi regali di Epic Games Store: ultime ore per Loop Hero

Come ormai da tradizione, anche questo giovedì 10 agosto è tempo di prepararsi ad aggiungere alla propria collezione due nuovi videogiochi PC gratis su Epic Games Store.

A partire dalle ore 17:00 in punto, gli utenti del negozio digitale di Epic Games potranno aggiungere alla propria raccolta due nuove produzioni. Per la settimana estiva, la scelta del publisher è ricaduta su due interessanti produzioni, molto differenti l'una dall'altra.

Gli amanti degli strategici a sfondo storico possono in particolare prepararsi a provare Europa Universalis IV. Pubblicato da Paradox Interactive, il titolo - che include anche un comparto multiplayer a 32 giocatori - è ambientato nel periodo medievale e pone i giocatori alla guida di una potenza in ascesa. Spazio inoltre a Orwell: Keeping An Eye On You, originale avventura distopica che rende il giocatore parte di un sistema di sorveglianza ispirato al mondo di 1984.



Di seguito vi riportiamo i link dai quali potrete riscattare gratis i due titoli Epic Games Store a partire dalle ore 17:00 di giovedì 10 agosto:

In chiusura, ricordiamo che queste sono dunque le ultime ore disponibili per approfittare dei due precedenti regali offerti dal negozio digitale. Tra questi, la possibilità di ottenere gratis Loop Hero su PC