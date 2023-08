Giochi PC gratis, oggi i nuovi regali Epic Games Store: preparatevi al download

Prosegue la campagna di omaggi estivi di casa Epic Games, con due nuovi giochi PC gratis in arrivo su Epic Games Store nel corso della giornata di oggi, giovedì 17 agosto.

Come già anticipato da Epic Games, per questa settimana gli utenti del launcher del publisher avranno la possibilità di aggiungere gratuitamente alla propria collezione due nuovi videogiochi. La scelta, in particolare, è ricaduta sui seguenti titoli PC:

Black Book : avventura ruolistica dallo stile pittorico, Black Book trasporta i giocatori in un immaginario ispirato alla mitologia dell'Europa orientale . Le leggende slave prendono vita in questo interessante GDR, in cui una giovane maga veste il ruolo di protagonista. A scandire l'avanzamento della trama, Black Book propone un combat system a base di carte .

: avventura ruolistica dallo stile pittorico, Black Book trasporta i giocatori in un immaginario . Le leggende slave prendono vita in questo interessante GDR, in cui una giovane maga veste il ruolo di protagonista. A scandire l'avanzamento della trama, Black Book propone un . Dodo Peak: ispirato ai classici platform arcade, Dodo Peak pone i giocatori alla guida di un coraggioso esemplare di dodo, determinato a superare ogni sfida e pericolo pur di ritrovare tutti i suoi pulcini.

I due nuovi giochi gratis su Epic Games Store saranno disponibili per il download a partire dalle ore 17:00 di oggi e potranno essere riscattati sino al prossimo giovedì 24 agosto. In atteso dello sblocco dei nuovi omaggi, ricordiamo che restano ancora poche ore per riscattare gratis Europa Universalis IV e Orwell Keeping an Eye on You su Epic Games Store.

