Giochi PC Gratis, partono i Regali di Natale! Il primo gioco misterioso è disponibile

Il preannunciato arrivo dei Regali di Natale su Epic Store si concretizza con il reveal del primo dei giochi gratis 'misteriosi' da riscattare giornalmente sulle pagine del negozio digitale di Epic fino al termine del 2022.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 15 dicembre, e per le successive ventiquattr'ore è possibile arricchire la propria ludoteca digitale riscattando in via del tutto gratuita una copia PC di Bloons TD 6.

Sviluppato e prodotto da Ninja Kiwi, Bloons TD 6 è un colorato tower defense che propone sfide cooperative in lobby da 4 giocatori, con tanto di battaglie con i boss e 60 mappe piene di ricompense da sbloccare in partite pubbliche o in locale.

Sotto il profilo strettamente ludico e contenutistico, il titolo si caratterizza per la presenza di 22 torri, ciascuna con tre specifici rami di potenziamento e delle abilità uniche da padroneggiare utilizzando i 14 eroi del roster. Per poterlo scaricare, basta accedere all'apposita pagina di Epic Store con le credenziali del proprio account Epic e cliccare sul pulsante 'Ottieni'. Una volta completata questa operazione, la copia digitale di Bloons TD 6 rimarrà a vostra disposizione per sempre.

Il prossimo regalo di Natale misterioso di Epic Games Store verrà svelato alle ore 17:00 del 16 dicembre. Sapevate che Epic sta per rilanciare Unreal Tournament 3 gratis su PC, con tanto di campagna principale e multiplayer in crossplay tra Steam, Epic Store e GOG.com?