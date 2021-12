Giochi PC Gratis: Pathfinder Kingmaker è il regalo di oggi, domani arriva Prey

Anche oggi Epic Games ha dato il via ad una nuova promozione grazie alla quale tutti i giocatori potranno scaricare un gioco gratis per 24 ore e il titolo gratuito del giorno è Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo del gioco di ruolo con visuale isometrica che curato da Chris Avellone e ambientato nell'universo fantasy di Pathfinder. Per riscattare il prodotto basta effettuare l'accesso al portale Epic, visitare la pagina del prodotto ed effettuarne l'acquisto a 0 euro.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti minimi e consigliati:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: Intel Celeron 1037U @ 1,80GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 3000

Archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i7 CPU 920 @ 2,67GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: ATI Radeon HD 5770 oppure NVIDIA GeForce GTX 960M

Archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX

Osservando con attenzione il banner che copre l'immagine di copertina del gioco di domani è impossibile non intuire quale sia il titolo del gioco gratis di domani. La carta regalo mostra infatti dei piccoli loghi la cui forma è la stessa del casco del protagonista di Prey, la piccola perla targata Arkane, che come anticipato dai leak sarà scaricabile gratis per sole 24 ore.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Pathfinder Kingmaker.