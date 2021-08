Giochi PC gratis: A Plague Tale e Speed Brawl in regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì arrivano su Epic Games Store due nuovi giochi gratis per PC da scaricare e questa settimana troviamo anche una perla come A Plague Tale Innocence di Asobo, oltre al frenetico Speed Brawl.

I due nuovi giochi gratis possono essere riscattati dalle 17:00 del 5 agosto e fino alla stessa ora del 12 agosto, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli per sempre senza limitazioni temporali di alcun tipo.

A Plague Tale Innocence gratis

Segui la storia di Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre. In fuga dall'Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra.

Scarica gratis A Plague Tale Innocence

Speed Brawl

Un combat-racer 2D in cui dovrai muoverti rapidamente e colpire duro! Prendi lo slancio, metti a segno grandi combo ed esegui potenti mosse. Trova lo stile di combattimento che più ti si addice e assembla la squadra di brawler migliore al mondo.

Scarica Speed Brawl da Epic Games Store

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Mothergunship e Train Sim World 2, avete ancora pochissime ore per riscattare i due giochi della scorsa settimana prima che vengano sostituiti da A Plague Tale Innocence e Speed Brawl.