Giochi PC Gratis: dopo A Plague Tale, Epic svela il nuovo regalo e sostituisce un titolo

Con il regalo di A Plague Tale Innocence ormai impacchettato e distribuito a tutti gli utenti PC interessati, i curatori di Epic Store si apprestano a offrire gratis anche un altro videogioco, non prima però di modificare all'ultimo momento la scaletta dei titoli in arrivo questa settimana.

Contrariamente a quanto spiegato da Epic nei giorni scorsi, infatti, a partire da oggi è possibile riscattare una copia a zero euro di A Plague Tale Innocence e Minit. Con la conferma per il regalo dedicato alla toccante avventura degli studi Asobo dedicata ad Amicia e Hugo, i rappresentanti del negozio digitale di Epic Games provvedono così alla sostituzione della preannunciata versione gratis di Speed Brawl con Minit.

Anche la particolare avventura dai toni retrò di Devolver Digital, come A Plague Tale Innocence, è scaricabile in via del tutto gratuita su Epic Store da oggi 5 agosto e fino alle ore 17:00 del 12 agosto. Al termine dell'attuale promozione dedicata alla gemma medievale di Asobo e al frizzante puzzle di Devolver Digital assisteremo all'ingresso nella sezione dei giochi gratis su Epic Store di Rebel Galaxy.

Chi desidera approfittare dell'offerta per esplorare lo spazio profondo dello sparatutto sci-fi di Double Damage, potrà farlo a partire dal pomeriggio del 12 agosto: anche in questo caso, riscattando la copia in regalo di Rebel Galaxy su Epic Store il gioco sarà vostro per sempre.

Se volete saperne di più su questo progetto prima di valutarne il download gratis su PC, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Rebel Galaxy curata da Giuseppe Arace.