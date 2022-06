Giochi PC gratis: parte la Pre-Season di The Cycle Frontier, l'FPS ispirato a Tarkov

I ragazzi di Yager celebrano l'avvenuta partenza su PC della Pre-Season di The Cycle Frontier, il nuovo sparatutto gratis ispirato all'esperienza PvP e PvE di Escape from Tarkov che può essere scaricato a zero euro su Steam ed Epic Store.

La Pre-Season di debutto offre agli appassionati di FPS competitivi l'opportunità di sperimentare l'azione senza soluzione di continuità di The Cycle Frontier in un mondo sci-fi con mappe piene di elementi dinamici con cui interagire.

Nel corso di questa fase propedeutica al lancio della Stagione 1, previsto per il 22 giugno, i giocatori possono accedere alle tante migliorie e ottimizzazioni apportate dal team Yager tenendo conto dei feedback ricevuti dagli oltre 900mila utenti che hanno già combattuto nella dimensione digitale di The Cycle.

Con la Pre-Season, Yager introduce i Welcome Pack della prima Stagione, acquistabili nel negozio interno del titolo con il 25% di sconto sul prezzo finale. Ciascuno dei quattro pacchetti già disponibili (Initiate, Professional, Specialist ed Elite) include skin uniche per armi e personaggi, oltre ad equipaggiamenti, Aurum e Kmarks spendibili per customizzare ulteriormente il proprio alter-ego.

In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di lancio della Pre-Season. Se volete saperne di più su questo sparatutto gratuito, qui trovate il nostro speciale su gameplay e contenuti di The Cycle Frontier a firma di Giovanni Panzano.