Giochi PC Gratis: Prey di Arkane è in regalo da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì è tempo di giochi gratis su Epic Games Store e oggi il negozio digitale di Epic regala un grande classico: Prey di Arkane Studios, insieme ad un gioco indipendente di ottima caratura, entrambi disponibili per il download fino al 19 maggio, vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria.

Prey è gratis su Epic Games Store e oltre al gioco base in versione completa include anche l'add-on Mooncrash con nuove missioni, un regalo davvero da apprezzare considerando che il gioco viene normalmente venduto a 39.99 euro su Epic Games Store e come detto sarà vostro per sempre se riscattato entro le 17:00 ora italiana del 19 maggio. Vi consigliamo caldamente di non perderlo e di aggiungerlo alla libreria prima che sia troppo tardi.

Altro regalo gradito è Jotun Valhalla Edition gratis, descritto come un "gioco di azione ed esplorazione disegnato a mano e ispirato alla mitologia norrena. In Jotun, ti calerai nei panni di Thora, una guerriera vichinga che, dopo essere perita in maniera ingloriosa, deve dimostrare agli dei di essere degna di entrare nel Valhalla. Mostra agli dei cosa sai fare!"

Entrambi i giochi saranno disponibili per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio, avete tempo fino alla stessa ora per riscattare Terraforming Mars gratis da Epic Games Store.