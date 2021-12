Giochi PC Gratis: dopo Prey, un altro super regalo in arrivo il 26 dicembre su Epic Store!

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Prey gratis su Epic Store, dalle colonne di Dealabs l'ormai celebre leaker billbill-kun svela quello che, con ogni probabilità, sarà il prossimo super regalo disponibile dal 26 dicembre sulle pagine del negozio digitale di Epic Games.

Stando a quanto suggerito dal leaker, il prossimo dono di Epic non sarà da meno del thriller sci-fi di Arkane regalato a Natale: nel pomeriggio di Santo Stefano, la sezione dedicata ai giochi gratuiti di Epic Store dovrebbe infatti accogliere nientemeno che Control!

A voler dar retta alla "gola profonda" di Dealabs, quindi, a partire dalle ore 17:00 di domani, domenica 26 dicembre, avremo l'opportunità di riscattare gratuitamente una copia PC del metroidvania paranormale di Remedy. La versione indicata da billbill-kun è la Standard, che si differenzia dalla Ultimate Edition di Control per l'assenza delle espansioni post-lancio come Le Fondamenta ed EMA.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Control vede per protagonista Jesse Faden, la nuova direttrice di un'agenzia segreta statunitense costretta a fare i conti con una misteriosa forza multidimensionale che minaccia di invadere New York. L'esperienza di gioco offerta dall'ultima avventura in terza persona degli autori di Alan Wake, Max Payne e Quantum Break verte attorno all'esplorazione della struttura del Federal Bureau of Control per combattere le creature dell'Hiss e assorbirne le capacità. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Control.