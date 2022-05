Giochi PC Gratis: il 'Wipeout italiano', Prey e un gioco misterioso tra i regali Epic

Attraverso l'immancabile aggiornamento del giovedì pomeriggio del negozio digitale di Epic, i curatori dello store PC svelano l'elenco completo dei videogiochi riscattabili gratis tra questa e la prossima settimana.

La lista dei regali Epic Store si apre dal preannunciato lancio dell'offerta che consente all'utenza PC di riscattare gratis Prey e Jotun Valhalla Edition. Sia l'action adventure sulla mitologia norrena sviluppato da Thunder Lotus che la famosa esperienza thrilling degli studi Arkane possono essere scaricati a zero euro su Epic Games Store a partire da oggi, giovedì 12 maggio, fino al pomeriggio di giovedì 19 maggio.

Il negozio digitale di Epic apre una piccola ma significativa parentesi sui prossimi videogiochi che saranno offerti in via del tutto gratuita ai frequentatori dello store. Il primo titolo segnalato è Redout Enhanced Edition: si tratta della versione ottimizzata del gioco di corse antigravitazionali "in stile Wipeout" (o del nintendiano F-Zero) della software house italiana 34BigThings. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Redout a firma di Matteo Mangoni.

La pagina sui Giochi PC Gratis di Epic Store cita anche un ulteriore titolo misterioso che potrà essere scaricato a zero euro dalle ore 17:00 di giovedì 19 maggio.