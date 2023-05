Giochi PC Gratis: primi indizi sui 'grandi regali' dei Mega Saldi di Epic Store

Le anticipazioni di Billbill-kun sui grandi regali in arrivo su Epic Store vengono confermate (seppur parzialmente) dal publisher e sviluppatore statunitense con la clip che preannuncia la partenza dei Mega Saldi 2023 accompagnati, appunto, dagli immancabili videogiochi gratis.

L'animazione confezionata da Epic riprende la grafica del Vault dei passati Mega Saldi per lanciare degli indizi sui titoli che avremo modo di riscattare in via del tutto gratuita nel corso della prossima tornata di offerte in arrivo su Epic Store.

Ad accompagnare la clip troviamo un conto alla rovescia destinato a concludersi giovedì 18 maggio, ovvero nella data indicata dal leaker Billbill-kun come giorno d'inizio dei prossimi Mega Saldi: la breve animazione propostaci dall'editore americano comprende anche una fittizia 'slot machine virtuale' con un triplo carosello di icone che scorre su altrettanti riquadri.

I loghi finali dei riquadri in questione mostrano le icone stilizzate di un biglietto da visita, di una sorta di 'vortice meccanico' e di un'esplosione: gli indizi condivisi da Epic stanno già alimentando un acceso dibattito sui social, con tanti appassionati che ipotizzano i videogiochi candidati a entrare nel Vault dei grandi regali dei Mega Saldi 2023 di Epic Store a partire dal pomeriggio di giovedì 18 maggio.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Epic, vi ricordiamo che anche oggi, giovedì 11 maggio, su Epic Store ci sono nuovi regali da riscattare: ci riferiamo al Bundle di The Sims 4 che comprende le espansioni Jungle Adventure, Luxury Party e Fashion Street.