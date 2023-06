Giochi PC Gratis: pronti ai grandi regali Epic Store dell'8 e 15 giugno?

I Mega Saldi di Epic Store proseguono e si avviano alla conclusione con l'elenco dei nuovi videogiochi PC da riscattare in via del tutto gratuita sulle pagine del negozio digitale di Epic Games tra questa e la prossima settimana.

Come suggerito dal teaser condiviso nei giorni scorsi dal publisher e sviluppatore americano, il regalo Epic Store dell'8 giugno è Payday 2 Crimewave Edition. Il celebre FPS cooperativo di Starbreeze Studios e Overkill Software cala i patiti del genere in una serie di rocambolesche rapine multiplayer, tra sparatorie e colpi da organizzare nei minimi dettagli con la collaborazione dei propri compagni di squadra. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Payday 2 Crimewave Edition.

L'edizione Crimewave di Payday 2 con motore grafico aggiornato è perciò riscattabile a zero euro su Epic Games Store dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 8 giugno, fino alla medesima ora di giovedì 15 giugno. Come per ogni altro titolo gratuito offerto da Epic Store a cadenza settimanale, anche per Payday 2 una volta cliccato sul tasto 'Ottieni' il gioco rimarrà per sempre nella vostra ludoteca digitale.

Per quanto riguarda il prossimo videogioco gratis, i curatori del negozio digitale di Epic decidono di 'chiudere col botto' i Mega Saldi di Epic Store regalando dal 15 giugno Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e il sequel Guacamelee! 2.