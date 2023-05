Giochi PC Gratis: pronti ai nuovi regali Epic Store del 4 e 11 maggio?

Ai tre nuovi regali Epic Store di questa settimana si aggiungono gli invitanti doni che i curatori del negozio digitale di Epic Games ci consentiranno di 'scartare' dal pomeriggio di giovedì 11 maggio.

Ma andiamo con ordine e partiamo dall'offerta che il publisher statunitense ha confezionato per questa settimana. Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 4 maggio, tutti coloro che possiedono un account Epic hanno l'opportunità di ampliare la propria ludoteca per fare spazio ad Againts All Ods, Kao the Kangaroo e Horizon Chase Turbo.

Il party game creativo, il platform 3D 'in stile Crash' e il frizzante arcade racer sono ufficialmente disponibili a zero euro su Epic Games Store e potranno essere riscattati in via del tutto gratuita fino al pomeriggio di giovedì 11 maggio. Come di consueto, una volta cliccato sul tasto 'Ottieni' nella finestra temporale stabilita da Epic tutti i giochi resteranno per sempre nel catalogo del vostro account Epic Store.

A dare il cambio ad Agains All Odds, Kao the Kangaroo e Horizon Chase Turbo ci penserà il ricco Bundle di The Sims 4 che comprenderà le espansioni Jungle Adventure, Luxury Party e Fashion Street, perfetto per iniziare nel migliore dei modi la propria avventura nell'universo sim-life di The Sims 4 diventato gratuito da qualche mese.