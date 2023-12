Giochi PC Gratis: pronti a riscattare il regalo del 29 dicembre su Epic Store?

Nell'attesa di scoprire se l'ultimo regalo Epic Store del 2023 sarà davvero un gioco Marvel, i gestori del negozio digitale ci esortano ad ampliare la nostra ludoteca virtuale con il nuovo videogioco gratis di venerdì 29 dicembre.

Dopo averci fatto esplorare il 'gattastico mondo dei mici' dell'action adventure a tinte ruolistiche Cat Quest, i curatori dello store digitale di Epic spronano tutti gli appassionati di puzzle platform a scaricare a zero euro una copia PC di Snakebird Complete.

Il team indie di Noumenon Games descrive il titolo come "l'esperienza definitiva di Snakebird, una straordinaria avventura costellata da numerosi rompicapi che abbraccia tutti i livelli di Snakebird classico e Snakebird Primer in una forma completa e migliorata".

Il gioco offre l'accesso a più di 120 livelli, ciascuno dei quali propone delle sfide sempre diverse che prevedono di completare le azioni più disparate: il nostro intrepido alter-ego dovrà raccogliere frutti e strisciare all'interno di livelli pieni di insidie, cercando al contempo di gestire la sua crescita incontrollata e di non mordersi. La nuova versione di Snakebird, oltretutto, comprende anche un sistema di suggerimenti, grazie al quale poter districarsi nelle sfide più difficili.

Il download gratuito di Snakebird Complete è già attivo su Epic Store dal pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, e lo sarà fino alle ore 17:00 italiane di sabato 30 dicembre.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!