Giochi PC Gratis: un puzzle game sci-fi sulle orme di Portal tra i regali Epic Store

A conclusione delle offerte natalizie e della promozione che ha consentito agli appassionati di action adventure di ottenere gratis la trilogia di Tomb Raider su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games stilano l'elenco dei titoli da riscattare a zero euro su PC tra questa e la prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, i fan di strategici 4X possono riscattare gratis una copia PC di Galactic Civilizations 3. Il penultimo atto del gestionale sci-fi di Stardock offre agli appassionati del genere l'opportunità di accompagnare la trasformazione in una civiltà galattica di una specie (umana o aliena) che ha appena acquisito le tecnologie e le competenze necessarie a intraprendere l'esplorazione dello spazio profondo.

Il termine ultimo per ottenere una copia gratis di Galactic Civilizations III è fissato per le ore 16:59 di giovedì 20 gennaio. Tra una settimana esatta, infatti, su Epic Store sarà possibile scaricare gratuitamente una copia di Relicta, un puzzle game in soggettiva sviluppato dal team spagnolo di Mighty Polygon e caratterizzato da un impianto ludico che attinge a piene mani dall'esperienza di Portal.

Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Relicta, il puzzle game sulle orme di Portal.