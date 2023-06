Giochi PC Gratis: ben quattro regali su Epic Store, ecco come riscattarli

Ai due nuovi regali Epic Store di oggi 15 giugno si aggiungono altri due titoli da riscattare gratuitamente dalla prossima settimana sulle pagine del negozio digitale di Epic.

A partire dal pomeriggio di oggi giovedì 15 giugno, tutti gli appassionati di metroidvania possono tuffarsi nelle atmosfere 'da lucha libre' di Guacamelee Super Turbo Championship Edition e il sequel Guacamelee 2.

L'action adventure in due atti degli studi DrinkBox cala i patiti del genere in un 'Maxiverso di opportunità', con livelli realizzati a mano pieni di trappole, segreti da scoprire e boss da fronteggiare tanto da soli quanto in cooperativa, facendo sfoggio delle abilità speciali da luchador acquisite superando gli ostacoli di una campagna principale ricca di colpi di scena... e polli!

Il termine ultimo per inserire nella propria ludoteca digitale le versioni PC di Guacamelee e Guacamelee 2 è fissato per le ore 16:59 di giovedì 22 giugno. Dal pomeriggio di giovedì prossimo sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita l'avventura strategica Idle Champions of the Forgotten Realms e lo l'hunting game simulativo TheHunter Call of the Wild. Anche in questo caso, come per tutti i titoli in regalo su Epic Store, una volta cliccato sul tasto 'Ottieni' i giochi in questione rimarranno per sempre a disposizione nella vostra ludoteca.