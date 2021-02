Giochi PC gratis: RAGE 2 in regalo su Epic Games Store da oggi

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala nuovi giochi gratis: a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio (ora italiana) sarà possibile riscattare a costo zero Absolute Drift e il frenetico RAGE 2, sparatutto in prima persona targato id Software e Bethesda.

Absolute Drift è un racing arcade dalla grafica minimale e dal gameplay interamente basato sul drifting (come si può intuire dal titolo) mentre RAGE 2 è un FPS frenetico ed esplosivo ambientato in un mondo post apocalittico con atmosfere che ricordano quelle di Mad Max e Fallout. La versione proposta da EGS è quella standard, priva di DLC, espansioni e contenuti extra, ma in ogni caso non ci si può proprio lamentare per un regalo di questo calibro.

Come sempre, una volta aggiunti alla libreria e legati al vostro account i due giochi potranno essere scaricati e utilizzati senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Avete tempo dalle 17:00 del 18 febbraio e fino alla stessa ora del 25 febbraio per riscattarli gratis a costo zero.

Vi ricordiamo inoltre che queste sono le ultimissime ore per scaricare Halcyon 6 Starbase Commander, GDR strategico ad ambientazione spaziale gratis su Epic Games Store fino alle 17:00 (ora italiana) di oggi pomeriggio.