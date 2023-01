Giochi PC Gratis: quali sono i regali Epic Store del 12 e 19 gennaio?

Con il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio, i curatori di Epic Store ci informano che sono finalmente disponibili i nuovi videogiochi gratis del 12 gennaio e svelano quali saranno i prossimi regali per gli utenti PC desiderosi di ampliare la propria ludoteca digitale senza spendere un euro.

Dopo aver 'fatto spazio' a Kerbal Space Program gratis su Epic Store, a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 12 gennaio, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) hanno l'opportunità di riscattare a zero euro una copia PC di First Class Trouble. L'avventura stealth di Invisible Walls pesca a piene mani dalla serie di Hitman e da esperienze multiplayer come quelle offerte da Among Us per spronare gli utenti a sfidarsi nei panni di robot assassini dall'aspetto umano. Sempre da oggi, 12 gennaio, su Epic Games Store si possono scaricare in via del tutto gratuita il picchiaduro brawler Divine Knockout e la Definitive Edition del GDR cyberpunk Gamedec.

Il termine ultimo per inserire First Class Trouble, Divine Knockout e Gamedec nella propria Biblioteca del client di Epic Store è fissato per il pomeriggio di giovedì 19 gennaio. A dare il cambio all'avventua stealth di Invisible Walls ci penserà Epistory Typing Chronicles: in questo caso, sarà possibile riscattare gratuitamente una copia della colorata avventura ruolistica di Fishing Cactus entro e non oltre il 26 gennaio. Se volete saperne di più al riguardo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Epistory Typing Chronicles.