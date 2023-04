Giochi PC Gratis: quali sono i regali Epic Store del 13 e 20 aprile?

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole tutti i fan di survival horror con Dying Light Enhanced Edition gratis su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic ci aggiornano sui videogiochi da poter scaricare a zero euro su PC tra questa e la prossima settimana.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è totalmente gratuita) possono 'regalarsi' una copia PC di Mordhau e Second Extinction. Lo slasher multiplayer ad ambientazione medievale di Triternion e lo sparatutto sci-fi con i dinosauri di Systemic Reaction potranno essere riscattati gratuitamente fino al pomeriggio del 20 aprile. Una volta cliccato sul tasto 'Ottieni', come di consueto i giochi rimarranno per sempre nella vostra ludoteca digitale.

A dare il cambio a Mordhau e Second Extinction ci penseranno due intriganti esperienze interattive firmate da E-Line Media: ci riferiamo all'avventura subacquea Beyond Blue e Never Alone, il platform adventure con rompicapi evocativi sviluppato in collaborazione con gli Inupiat, un popolo nativo dell'Alaska. Sia Beyond Blue che Never Alone saranno gratis dal pomeriggio del 20 aprile fino alle ore 16:59 di giovedì 27 aprile. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Never Alone.