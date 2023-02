Giochi PC Gratis: quali sono i regali Epic Store del 2 e 9 febbraio?

Il preannunciato regalo di Dishonored La Morte dell'Esterno su Epic Store guida l'elenco dei videogiochi gratis da riscattare su PC il 2 il 9 febbraio sul negozio digitale di Epic.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 2 febbraio, tutti gli utenti che possiedono un account Epic hanno l'opportunità di rimpolpare la propria ludoteca digitale con una copia PC di City of Gangsters e, appunto, di Dishonored La Morte dell'Esterno.

Il manageriale 'a tinte proibizioniste' di SomaSim e l'espansione standalone dell'iconica avventura stealth di Arkane Dishonored 2 sono già disponibili a zero euro su Epic Games Store e lo saranno fino al pomeriggio del 9 febbraio. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Dishonored La Morte dell'Esterno.

A dare il cambio a City of Gangsters e La Morte dell'Esterno ci penserà Recipe for Disaster: il simulatore gestionale di Dapper Penguin Studios pone gli appassionati del genere alla guida di un ristorante stellato. Lo scopo dei giocatori è quello di guidare al successo il locale creando ricette, ideando menù e gestendo al meglio lo staff in un ambiente frenetico e pieno di imprevisti come può esserlo quello di una cucina professionale.