Giochi PC Gratis: quali sono i regali Epic Store del 22 e 29 giugno?

La sfida lanciata a Steam dalla casa di Fortnite e Unreal prosegue con una nuova infornata di videogiochi da riscattare in via del tutto gratuita su PC: ecco i nuovi regali Epic Store del 22 e 29 giugno!

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 22 giugno, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è gratuita) possono riscattare una copia a zero euro dell'avventura strategica Idle Champions of the Forgotten Realms e dell'hunting game simulativo TheHunter Call of the Wild.

Una volta cliccato sul tasto 'Ottieni' presente sulle pagine dei due giochi, entrambi i titoli rimarranno per sempre a vostra disposizione e potrete scaricarli su qualsiasi PC dopo aver effettuato il login al vostro account Epic. Ma non è tutto.

Sempre dalle colonne di Epic Store arrivano delle importanti notizie in merito al prossimo videogioco da sbloccare gratuitamente. Dal pomeriggio di giovedì 29 giugno, tutti gli appassionati di giochi di ruolo strategici avranno l'opportunità di aggiungere alla propria ludoteca una copia di The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, un'avventura che consente ai patiti del genere di guidare un manipolo di goffi, inesperti ed esuberanti eroi alla ricerca di tesori e manufatti rari.