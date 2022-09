Giochi PC Gratis: quali saranno i regali Epic Store del 22 settembre?

Ai già confermati due giochi gratis di oggi su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiungono anche i prossimi regali da riscattare dalla prossima settimana per chi desidera rimpolpare la propria ludoteca PC senza spendere nemmeno un euro.

Prima di entrare nel merito dei prossimi giochi in regalo su Epic Store, vi ricordiamo che da oggi, giovedì 15 settembre, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è gratuita) possono riscattare a zero euro una copia PC di Spirit of the North e The Captain.

L'avventura in terza persona di Infuse Studio con protagonista una volpe islandese e il platform strategico ad ambientazione spaziale di Sysiac Games rimarranno nell'elenco dei bonus gratuiti di Epic Store fino al 22 settembre, ma una volta riscattati saranno vostri per sempre di conseguenza invitiamo gli interessati ad approfittare subito della promozione.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 22 settembre, verrà infatti il turno dei nuovi giochi gratis su Epic Store, ossia ARK Survival Evolved e Gloomhaven. Il celebre sandbox sci-fi coi dinosauri di Studio Wildcard e il dungeon crawler a turni di Flaming Fowl Studios saranno riscattabili a zero euro dal 22 al 29 settembre, anche qui con la possibilità di mantenere per sempre una copia PC. Sapevate che Gloomhaven arriverà su console nel 2023?