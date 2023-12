Giochi PC Gratis: quali sono i nuovi regali Epic Store del 7 e 14 dicembre?

Ai due regali Epic Store da scaricare questa settimana si aggiungono gli altri doni pre-natalizi che il publisher e sviluppatore statunitense ha già confezionato per esortarci a scartarli a partire dal pomeriggio di giovedì 14 dicembre.

Dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 7 dicembre, è possibile rimpolpare la propria ludoteca digitale su PC con una copia gratuita di GigaBash e Predecessor. Sfornato dalle fucine digitali di Passion Republic Games, GigaBash è un picchiaduro multiplayer in arena che sprona i fan del genere a combattere assumendo il controllo di enormi kaiju ispirati ai film di genere più rappresentativi.

Sempre da oggi 7 dicembre è possibile riscattare Predecessor, uno sparatutto futuristico che ibrida gli FPS agli strategici in terza persona per inscenare frenetiche battaglie piene di colpi di scena. Il termine ultimo per aggiungere gratuitamente GigaBash e Predecessor nella propria ludoteca digitale è fissato per il pomeriggio di giovedì 14 dicembre.

Dalla prossima settimana, infatti, partiranno i consueti Regali di Natale di Epic Store, un'iniziativa promozionale che consente a tutti gli utenti PC di scaricare gratis dei videogiochi celebri. Il primo dei Regali di Natale 2023 di Epic Store è misterioso: per scoprire cosa ha in serbo per noi il publisher americano, non ci resta che attendere fino al 14 dicembre.