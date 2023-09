Giochi PC Gratis: quali sono i regali Epic Store del 7 e 14 settembre?

Mentre prosegue la disputa tra Steam ed Epic sull'utilizzo dell'IA nei videogiochi, i curatori del negozio digitale di Epic Games stilano l'elenco dei videogiochi da riscattare gratis su Epic Store tra questa e la prossima settimana.

Il primo dono confezionato dal publisher e sviluppatore statunitense è 'scartabile' da oggi, giovedì 7 settembre, cliccando sul tasto 'Ottieni Gratis' che campeggia sulla pagina di Spelldrifter. L'esperienza interattiva di Free Range Games fonde i GDR ai giochi di carte collezionabili, dando modo agli appassionati di entrambi i generi di destreggiarsi tra le risorse a propria disposizione "usando il tempo e lo spazio" per avere la meglio sugli avversari di turno.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 14 settembre sarà invece possibile riscattare una copia gratuita di 911 Operator, un originale strategico in tempo reale che ci proietta in una sala emergenze per rispondere alle segnalazioni in arrivo. Una volta ricevute le richieste di soccorso, starà a noi dare istruzioni alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e ai paramedici, pur sapendo che dall'altra parte della linea potrebbe esserci il padre di una figlia morente, un pericoloso terrorista o un burlone. Il perno dell'esperienza di gioco offerta da 911 Operator è rappresentato dalla Carriera ambientata in 6 metropoli, ma il titolo propone anche una modalità Gioco Libero con migliaia di città.