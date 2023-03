Giochi PC Gratis: quali sono i regali di Epic Store del 9 e 16 marzo?

Il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio di Epic Store s'accompagna al nuovo elenco dei videogiochi PC da riscattare gratuitamente tra il 9 e il 16 marzo. Pronti a fare spazio nella vostra ludoteca digitale?

Il primo dono di Epic Store è disponibile da oggi, giovedì 9 marzo: chi possiede un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) può riscattare una copia a zero euro di Call of the Sea. Il download gratuito dell'avventura lovecraftiana di Out of the Blue e Raw Fury sarà disponibile fino al 16 marzo: se volete saperne di più sull'odissea thrilling vissuta da Norah esplorando questa enigmatica isola del Pacifico del Sud, qui trovate la nostra recensione di Call of the Sea.

A partire dal pomeriggio di giovedì 16 marzo sarà possibile riscattare una copia gratuita di Warhammer 40,000 Gladius Relics of War. Lo strategico a turni 4X di Proxy Studios e Slitherine cala i patiti del genere nell'universo di Warhammer 40K per immergerli in una brutale guerra per il dominio sulle risorse del pianeta comandando le truppe di quattro fazioni. Nel caso di Gladius Relics of War, il termine ultimo per poterne effettuare il download gratis su è fissato per le ore 16:59 italiane di giovedì 23 marzo.