Giochi PC Gratis: i nuovi regali Epic Store sono davvero 'al cubo'!

Ai meravigliosi hamburger spaziali del gioco gratis su Epic Storedi oggi, giovedì 5 ottobre, si aggiungono i 'regali al cubo' che i curatori del negozio digitale di Epic contano di donare a tutti gli utenti PC da qui alla prossima settimana.

Andiamo con ordine e partiamo dal videogioco gratuito di questa settimana. A partire dalle ore 17:00 del 5 ottobre, i gestori di Epic Store regalano a tutti gli utenti PC una copia di Godlike Burger. La singolare esperienza gestionale a tinte roguelite di Liquid Pug e Daedalic Entertainment si focalizza sulle attività svolte da un ristoratore senza scrupoli intenzionato ad avvelenare e uccidere i suoi clienti alieni per trasformarli in carne da hamburger.

A dare il cambio a Godlike Burger ci penseranno Blazing Sails e Q.U.B.E. Ultimate Bundle, entrambi riscattabili a zero euro dal pomeriggio di giovedì 12 ottobre. Blazing Sails è un frenetico gioco PvP sui pirati che sprona i patiti del genere a solcare i mari dei Caraibi per cimentarsi in epiche battaglie e andare alla ricerca di inestimabili tesori.

Q.U.B.E. Ultimate Bundle, invece, è la collezione che celebra i dieci anni della serie di puzzle in prima persona sviluppata da Toxic Games: il bundle comprende l'intero pacchetto di esperienze puzzle adventure della serie, ivi compresi i contenuti aggiuntivi che caratterizzano la Deluxe Edition di QUBE 2. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Q.U.B.E 2.

