Giochi PC Gratis: ecco i nuovi regali Epic Store tra deserti e lande post-atomiche

Da oggi, giovedì 15 febbraio, si sfreccia sulle piste sterrate con il nuovo regalo Epic Store. La concorrenza a Steam dei curatori del negozio digitale di Epic prosegue però con un terzetto di esperienze interattive che farà certamente piacere a tutti gli appassionati di GDR 'vecchia scuola'.

Prima di volgere lo sguardo al futuro, vi ricordiamo che dalle ore 17:00 del 15 febbraio è possibile riscattare una copia PC gratuita di Dakar Desert Rally su Epic Store. Il racing game simulativo di Saber Interactive propone oltre trenta fasi di corse di rally complete che si ispirano alle gare ufficiali del Rally Dakar disputatosi tra il 2020 e il 2022. Il titolo propone tutti i veicoli, le squadre e i piloti su licenza ufficiale, oltre a numerose modalità singleplayer e multiplayer da completare sullo sfondo di ambientazioni open world con meteo dinamico.

Dal pomeriggio di giovedì 22 febbraio, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è completamente gratuita) possono ampliare la propria ludoteca digitale per fare spazio a Fallout, Fallout Tactics e Fallout 2. I tre capitoli storici della serie ruolistica a tinte post-apocalittiche di Bethesda saranno gratis su Epic Games Store dal 22 al 29 febbraio.

