Giochi PC Gratis: ecco i nuovi regali Epic Store tra duelli spaziali e platform fulminei

L'eterna sfida lanciata da Steam a Epic Games Store prosegue all'insegna dell'ennesima infornata di videogiochi da riscattare in via del tutto gratuita tra questa e la prossima settimana sul negozio digitale del publisher di Unreal Engine e Fortnite.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 29 febbraio, gli appassionati di platform adventure a scorrimento possono cimentarsi nelle sfide offerte da Aerial_Knight's Never Yield: l'auto-runner con grafica stilizzata narra le gesta compiute da Wally, un personaggio misterioso che si vede costretto a fuggire facendo appello a tutte le sue abilità parkour per correre, scivolare, saltare e scattare attingendo a un repertorio particolarmente ampio di combo e acrobazie.

Il termine ultimo per riscattare una copia gratis di Never Yeld su Epic Games Store è fissato per le ore 16:59 di giovedì 7 marzo. A dare il cambio all'auto-runner di Aerial_Knight nella vetrina digitale dei videogiochi da scaricare gratuitamente su Epic Store ci penserà Astro Duel 2.

Sviluppato e prodotto da Wild Rooster, Astro Duel 2 viene descritto come "un gioco di combattimento fantascientifico che unisce battaglie spaziali dall'alto con azione platform ravvicinata. In competitiva o in cooperativa, fatti strada nello spazio e a piedi contemporaneamente! Lotta nelle arene distruttibili o bombardale in orbita".