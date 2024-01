Giochi PC Gratis: con i nuovi regali Epic Store c'è tanto amore... e salsedine!

Le feste natalizie saranno anche finite, ma i regali di Epic Store proseguono nel 2024 con una nuova infornata di videogiochi da riscattare rigorosamente a zero euro sulle pagine del negozio digitale del publisher di Fortnite, Rocket League, Fall Guys e Unreal Engine 5.

A partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 11 gennaio, gli appassionati di avventure free roaming possono arricchire la propria ludoteca con una copia PC gratuita di Sail Forth, un'esperienza 'a oceano aperto' sviluppata da Festive Vector che ci sprona a partire con il vento in poppa per "fare amicizia con i pesci, sconfiggere pirati, espandere le ciurme delle proprie navi personalizzabili e pianificare i viaggi in un mondo acquatico e in costante espansione".

Il termine ultimo per riscattare gratuitamente Sail Forth su Epic Store è fissato per le ore 17:00 di giovedì 18 gennaio. A dare il cambio ai lupi di mare dell'avventura di Festive Vector che riecheggia le atmosfere di Zelda The Wind Waker ci penseranno i coraggiosi omini stilizzati di LOVE.

Sviluppato da Fred Wood e prodotto da Mokuzai Studio, LOVE è un platform hardcore che prende in prestito la grafica dei videogiochi arcade 8-bit d'inizio anni '80 per catapultarci in una dimensione piena di trappole mortali, piattaforme mobili e ostacoli da superare. Una sorta di 'reinterpretazione in stile Atari' di Super Meat Boy, insomma. A proposito di Atari: avete già visto il trailer d'annuncio della retroconsole Atari THE400 Mini?