Giochi PC Gratis: i nuovi regali Epic Store sono 'un rally di emozioni'

La sfida a Steam lanciata da Epic nel 2018 prosegue con la nuova infornata di videogiochi riscattabili gratuitamente sulle pagine del negozio digitale di Epic Store tra questa e la prossima settimana.

Gli appassionati di visual novel saranno certamente felici di sapere che a partire da oggi, giovedì 8 febbraio, è possibile riscattare a zero euro una copia PC di Doki Doki Literature Club Plus!, un'avventura grafica a tinte horror in cui "sperimentare il terrore delle storie d'amore tra i banchi di scuola in un racconto horror psicologico".

Sempre a partire da oggi, 8 febbraio, è possibile ampliare la propria ludoteca digitale per fare spazio a Lost Castle, un action GDR fantasy che ibrida le esperienze beat 'em up ai roguelike per proiettare i cultori del genere nei panni di guerrieri chiamati ad affrontare le orde di nemici e le trappole di dungeon generati sul momento.

A dare il cambio a Lost Castle e Doki Doki Literature Club Plus! ci penserà Dakar Desert Rally: il racing game simulativo di Saber Interactive potrà essere scaricato gratuitamente dal pomeriggio di giovedì 15 febbraio. Il titolo propone oltre 30 fasi di corse di rally complete ispirate alle gare ufficiali del Rally Dakar disputatosi nel 2020, 2021 e 2022, con tanto di veicoli su licenza ufficiale, squadre e piloti in multiplayer e modalità singleplayer immersa in un open world con stagioni e condizioni meteo dinamiche.