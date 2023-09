Giochi PC Gratis: nuovi regali Epic Store tra stylish action italiani e hamburger spaziali

Come da programma, i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiornano la sezione dello store dedicata ai giochi gratis per svelare tutti i titoli riscattabili a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 28 settembre, tutti gli utenti Epic Store (l'iscrizione è completamente gratuita) possono inserire nella propria ludoteca una copia PC di Model Builder e Soulstice.

Il primo titolo riscattabile gratis su Epic Games Store è un'esperienza simulativa che offre ai patiti del genere l'opportunità di assemblare, customizzare e restaurare tutta una serie di modellini, diorami, velivoli giocattolo e oggetti in legno, creta, metallo e plastica.

Il piatto forte dell'offerta confezionata dal publisher e sviluppatore statunitense è però rappresentato da Soulstice come regalo Made in Italy di Epic Store. Sempre a partire da oggi, 28 settembre, e fino a giovedì 5 ottobre è possibile scaricare gratis su PC il 'Devil May Cry italiano' di Reply Game, un titolo che cala gli appassionati di action adventure nei panni di Briar e Lute, due sorelle chiamate a fronteggiare la Progenie del Caos.

A partire dal pomeriggio del 5 ottobre, lo store digitale di Epic proporrà ai suoi iscritti il download a zero euro di Godlike Burger, un singolare gestionale a tinte roguelite che ci vedrà impersonare un ristoratore senza scrupoli intenzionato ad avvelenare e uccidere i suoi clienti alieni per trasformarli in carne da hamburger.