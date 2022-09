Giochi PC Gratis: i nuovi regali Epic Store sono a tema heavy metal

Volete arricchire il vostro catalogo di videogiochi PC senza spendere un euro? Come di consueto, con l'aggiornamento del giovedì pomeriggio di Epic Store arriva il nuovo elenco dei giochi riscattabili gratuitamente tra questa e la prossima settimana. Questa volta, ci sono tante sorprese a tema heavy metal!

A partire dalle ore 17:00 di oggi 29 settembre, la sezione dei giochi PC gratis di Epic Store accoglie Runbow e The Drone Racing League Simulator. Il frizzante platform di 13AM Games e il principale gioco di gare FPV con droni sono già riscattabili a zero euro su PC. L'offerta si concluderà ufficialmente nel pomeriggio del 6 ottobre: chi aderirà all'iniziativa potrà mantenere per sempre i giochi in questione nella propria ludoteca, a patto ovviamente di fruirli con l'account Epic utilizzato per riscattarli.

I patiti di heavy metal saranno poi felici di sapere che da giovedì 6 ottobre sarà possibile scaricare gratuitamente Slain Back From Hell, l'action arcade con elementi puzzle di Steel Mantis, e Rising Hell, il platform roguelite di Tahoe Games pieno di azione e musica gothic metal.

Sia Slain Back From Hell che Rising Hell saranno in regalo su Epic Store dal 6 al 13 ottobre. Per saperne di più sull'ultima opera in pixel art di Steel Mantis, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Slain a firma di Mauro Ferrante.