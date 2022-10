Giochi PC Gratis: dopo i regali metal di Epic Store, il groove prosegue con ToeJam & Earl!

Il festival dei regali metal di Epic Store prosegue con il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio del negozio digitale di Epic che svela l'elenco completo dei videogiochi riscattabili a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 6 ottobre, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è totalmente gratuita) possono ampliare la propria ludoteca PC con una copia a zero euro di Slain Back From Hell e Rising Hell.

La promozione di Epic Games che coinvolge l'action arcade con elementi puzzle di Steel Mantis e il platform roguelite di Tahoe Games pieno di azione e musica gothic metal sarà attiva fino al 13 ottobre: come di consueto, tutti i videogiochi in regalo su Epic Store che vengono riscattati nel corso della promozione settimanale rimarranno per sempre a vostra disposizione.

Quali saranno i prossimi giochi PC gratis? I curatori del negozio digitale di Epic Games ci informano che dal pomeriggio di giovedì 13 ottobre sarà possibile riscattare una copia gratuita di ToeJam & Earl: Back in the Groove!, la folle esperienza platform-adventure a vocazione cooperativa di HumaNature Studios. Sapevate che il produttore del gioco di ToeJam & Earl è Macauly Caulkin, il protagonista del film cult Mamma Ho Perso l'Aereo?