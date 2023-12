Giochi PC Gratis: Regali di Natale al via su Epic Store con Destiny 2 Collezione Storica

Come suggerito dalle anticipazioni del noto leaker Billbil-kun sui nuovi Regali di Natale di Epic Store, i curatori del negozio digitale del publisher americano lanciano ufficialmente la nuova iniziativa promozionale di fine anno: il primo videogioco riscattabile gratuitamente su PC è Destiny 2 Collezione Storica.

Il valzer dei Regali di Natale 2023 su Epic Store parte così con lo sparatutto sci-fi di Bungie e la raccolta che comprende tre espansioni con relative campagne aggiuntive e il ricco pacchetto contenutistico che annovera 37 armi esotiche, 15 pezzi di armatura esotici e tutte le sfide legate alle attività endgame e alle battaglie multiplayer del Crogiolo.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri

Avventurati nel tronomondo di Savathûn, una terra contorta di corruzione e splendore, per scoprire come lei e il suo alveare lucente hanno rubato la Luce. Crea nuove armi, scopri il potere del nuovo falcione e sopravvivi alla verità tra le menzogne.

Destiny 2 Oltre la Luce

La frontiera di Europa cela tanti segreti, come l'oscuro potere della stasi. Collabora con la misteriosa Ignota exo per domare questo nuovo potere prima che Eramis, Kell dell'Oscurità, lo conferisca ai suoi caduti. Potenzia il tuo arsenale, controlla la stasi e vai oltre la Luce.

Destiny 2 Ombre dal Profondo

Mentre gli eroi dell'Ultima Città sicura rivolgevano le proprie attenzioni ai confini della nostra galassia, nuovi incubi sono emersi dalle ombre della superficie lunare. Esplora la misteriosa Fortezza dell'alveare e aiuta Eris Morn a dilaniare gli incubi prima che scaraventino l'umanità in un'eterna era oscura.

Destiny 2 Legacy Collection è riscattabile in via del tutto gratuita su Epic Store a partire da oggi, mercoledì 13 dicembre, fino alle ore 17:00 italiane di martedì 19 dicembre. In calce alla notizia trovate il link per scaricare una copia gratuita di Destiny Collezione Storica sulle pagine di Epic Store, ma prima vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere la nostra recensione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.