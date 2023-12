Giochi PC Gratis: il nuovo regalo del 22 dicembre 'derapa' su Epic Store

Dopo il dono Epic Store del 21 dicembre, l'iniziativa dei Regali di Natale prosegue sulle pagine del negozio digitale di Epic Games con un nuovo videogioco da riscattare in via del tutto gratuita a partire dalle ore 17:00 italiane di oggi, venerdì 22 dicembre.

Come parte delle iniziative promozionali portate avanti dal publisher e sviluppatore statunitense con le Offerte delle Feste su Epic Store, a partire da questo pomeriggio, e fino alle ore 17:00 di domani sabato 23 dicembre, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) possono riscattare a zero euro una copia PC di Art of Rally.

La frizzante e riflessiva esperienza arcade racing di Funselektor Labs offre ai patiti del genere l'opportunità di gareggiare in giro per il mondo sullo sfondo di ambienti poetici e colorati, il tutto adottando una visuale dall'alto che rende ancora più divertente sfrecciare ed effettuare derapate alternando rettilinei e curve a gomito.

Art of Rally comprende oltre cinquanta vetture iconiche di questa disciplina, un parto auto che copre i decenni dai '60 ai '90 per offrire un'esperienza di gioco sempre fresca con una Carriera che attraversa sessanta tappe in Sardegna, Norvegia, Giappone, Finlandia e Germania. Il termine ultimo per poter riscattare gratuitamente Art of Rally su Epic Store è perciò fissato per le ore 17:00 di sabato 23 dicembre, di conseguenza vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa occasione e di riscattare quanto prima la vostra copia PC su Epic Store (vi lasciamo il link in calce alla notizia). Se volete saperne di più su questo apprezzato titolo indie, qui trovate la nostra recensione di Art of Rally.