Giochi PC gratis: in regalo un action RPG procedurale e a base di pirati

A pochi giorni dal Natale, i videogiocatori PC possono aggiungere un altro piccolo regalo alla loro libreria digitale, così da avere un altro titolo con il quale trascorrere le festività.

Questa volta il regalo proviene da GOG e si tratta di un gioco tutto italiano: il client ha infatti deciso di distribuire copie gratuite di King of Seas, l'action RPG ambientato in mondi pirateschi generati proceduralmente sviluppato da 3DClouds e pubblicato da Team17.

Riscattare una copia del gioco è semplicissimo, poiché basta accedere al sito ufficiale del popolare negozio e cliccare sul tasto verde con su scritto 'Add to library', così che il gioco possa essere automaticamente aggiunto alla vostra collezione. Per chi se lo stesse chiedendo, il titolo è sottotitolato in italiano e gode del pieno supporto al controller.

Di seguito trovate i requisiti di sistema di King of Seas:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i5-2500K 3,3GHz / AMD FX-8150 3,6GHz o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 550 Ti oppure Radeon HD 6790 con 2GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i5-4460 3,2 GHz oppure AMD Ryzen 5 1600X 3,6GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 960 oppure Radeon HD 7950 con 3GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 4 GB di spazio disponibile

A chi volesse saperne di più sul gioco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye si può trovare la recensione di King of Seas a cura del nostro Giuseppe Arace.

Avete già riscattato il primo gioco di Natale gratis su Epic Games Store?