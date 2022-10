Giochi PC Gratis: un regalo 'atomico' da Epic Store per i 25 anni di Fallout

La nuova tornata di regali settimanali su Epic Store è davvero 'atomica'! I curatori del negozio digitale di Epic Games partecipano infatti alle celebrazioni per i 25 anni della serie di Fallout dando modo agli appassionati del genere di scaricare gratis uno dei capitoli più rappresentativi dell'IP.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla conferma dei videogiochi riscattabili a zero euro a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 13 ottobre, ossia Darkwood e ToeJam & Earl Back in the Groove. Il survival horror con visuale dall'alto di Acid Wizard Studio e la frizzante esperienza platform-adventure a vocazione cooperativa di HumaNature Studios sono già disponibili in download gratuito su Epic Store e lo rimarranno fino a giovedì 20 ottobre.

Il vero piatto forte dell'offerta confezionata da Epic Games è però rappresentato dai videogiochi riscattabili gratuitamente a partire dal pomeriggio del 20 ottobre. Dalla prossima settimana, infatti, sarà possibile ottenere una copia PC del 'retro-GDR' Evoland e Fallout 3 Game of the Year Edition, la versione 'definitiva' del kolossal ruolistico di Bethesda Softworks che comprende la versione base di Fallout 3 e le espansioni Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout e Mothership Zeta.

Il download a zero euro di Evoland e Falout 3 Game of the Year Edition sarà disponibile su Epic Games Store a partire dalle ore 17:00 italiane di giovedì 20 ottobre fino alla medesima ora del 27 ottobre.