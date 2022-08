Giochi PC gratis: in regalo un'avventura horror con visuale isometrica

Mentre l'Epic Games Store continua a proporre una copia gratuita di DOOM 64, i giocatori PC possono riscattare un altro titolo senza costi aggiuntivi grazie ad un'iniziativa del celebre negozio digitale GOG.

Good Old Games ha infatti dato il via ad una nuova promozione che mette a disposizione di tutti gli utenti una copia di Stasis. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Stasis è un'avventura punta e clicca dalle tinte horror e con visuale isometrica che è arrivata sul mercato nell'ormai lontano 2015. Chiunque sia interessato al gioco, può effettuare l'accesso a GOG (o creare un account in pochi secondi), raggiungere la pagina principale del sito ufficiale e cliccare sul tasto verde in corrispondenza del banner di Stasis.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows XP 32 bit SP3

Processore: 2 GHz (Dual Core)

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 205, AMD Radeon HD 3400 Series con almeno 256 MB VRAM

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

Consigliati

Sistema operativo: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit)

Processore: 2.6 GHz (Dual Core)

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 405, AMD Radeon HD 5400 Series o superiore

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

Se volete saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Stasis.