Giochi PC gratis: in regalo un'avventura con multiplayer e coop appena uscita

Se proprio non sapete cosa giocare nel corso di questo fine settimana e avete un PC, sappiate che sarà possibile riscattare solo per poche ore un titolo di recente uscita che offre una buona dose di modalità e vanta anche un discreto numero di recensioni positive degli utenti.

Parliamo di Knightfall: A Daring Journey, un'avventura a tema medievale che alterna fasi in terza persona ad altre in prima persona in cui i cavalieri possono impugnare armi da fuoco. Oltre ad una modalità single player (che può essere giocata al fianco di un amico grazie alla cooperativa), il gioco offre anche un comparto multigiocatore online nel quale è possibile prendere parte a battaglie che contrappongono 10 team da 2 giocatori.

Il costo del gioco, uscito ieri, è di soli 4,99 euro ma chiunque riscatterà il prodotto entro le ore 18:00 italiane di oggi, sabato 2 aprile 2022, potrà aggiungerlo alla libreria senza costi aggiuntivi e tenerlo per sempre. Per procedere al riscatto, non occorre fare altro che visitare la pagina del prodotto su Steam e aggiungerlo alla raccolta digitale per fare in modo che diventi vostro.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Processore: Intel i5 2,5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 770 oppure AMD R9 280

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel i5 3,0 GHz oppure AMD Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1650 oppure AMD RX 470

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

