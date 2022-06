Giochi PC gratis: in regalo un classico delle avventure horror

Siete alla ricerca di un gioco PC da giocare in questi caldi giorni di giugno e magari non avete una macchina da gaming all'ultimo grido? Allora dovreste approfittare della nuova iniziativa di GOG, grazie alla quale è possibile riscattare gratis una vecchia avventura horror.

Ci riferiamo a Sanitarium, gioco pubblicato nel lontano maggio del 1998. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura con visuale isometrica e dalle tinte horror in cui i giocatori devono cercare una via di fuga da un luogo spaventoso nel quale restano intrappolati in seguito ad un grave incidente automobilistico.

Chiunque fosse interessato al gioco, può aggiungerlo alla sua libreria digitale dopo aver effettuato l'accesso a Good Old Games (potete creare un nuovo profilo, se non ne avete uno) e aver cliccato sul tasto verde con su scritto "Yes, and claim the game" nella pagina principale dello store.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows Vista o superiore

Processore: Pentium 4 2.4Ghz

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 3 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows Vista o superiore

Processore: 2 GHz Dual Core

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GT 640

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 3 GB di spazio disponibile

A proposito di regali, avete già riscattato Moose Around gratis su PC?