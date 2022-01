Giochi PC gratis: in regalo il clone di Darkest Dungeon

Siamo ormai alla fine delle festività natalizie, le quali ci hanno regalato una valanga di titoli gratuiti grazie alle promozioni relative alle varie piattaforme PC. Sembra però che le sorprese non siano ancora finite, dal momento che è appena arrivato un altro gioco gratis per PC.

Parliamo di Iratus Lord of the Dead, definito da molti come il clone di Darkest Dungeon, il popolare roguelike a turni di cui è appena stata pubblicata una versione non definitiva del secondo capitolo. Chiunque sia interessato ad accaparrarsi una copia del gioco può farlo su GOG (Good Old Games). Una volta effettuato l'accesso al portale, è possibile cliccare sul tasto verde del banner promozionale situato nella home e il titolo verrà aggiunto automaticamente alla vostra libreria digitale.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco, che non supporta la lingua italiana:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (64 Bit)

Processore: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: GPU con supporto almeno a Open GL 3.2

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 3500 MB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con Direct X9

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 Bit)

Processore: Intel Core i5 3,0 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 oppure AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 3500 MB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con Direct X9

A proposito di regali, sapevate che avete ancora qualche ora di tempo per recuperare i giochi gratis di dicembre con Prime Gaming?