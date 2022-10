Giochi PC gratis: in regalo la Deluxe Edition di un FPS roguelite

Halloween 2022 è ricco di promozioni grazie alle quali i giocatori possono ottenere giochi gratis su tutte le piattaforme. Dopo avervi proposto Opus Castle gratis su PlayStation e Xbox, arriva il turno di un FPS roguelite per PC.

Ci stiamo riferendo alla Deluxe Edition di Genesis Alpha One, disponibile in maniera gratuita per un periodo di tempo limitato sullo store di GOG (Good Old Games). All'interno del pacchetto troverete il gioco in versione base, un libro di illustrazioni digitale, la colonna sonora (sempre in formato digitale) e l'espansione intitolata Rocket Star Corporation. Per riscattare il titolo dovrete accedere al sito (o creare un account al momento), visitare la pagina principale dello store e cliccare sull'apposito banner per aggiungere il gioco alla vostra collezione digitale.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i3-4130 oppure AMD FX-4350

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660, Radeon HD 7950 oppure Radeon R9 290

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Core i5-4590 a 3,30GHz oppure AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 (4 GB) oppure Radeon R9 390

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Avete già riscattato gli ultimi giochi gratis della settimana su Epic Games Store?