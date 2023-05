Giochi PC gratis: in regalo ben due strategici a tema Warhammer 40K

Ancora una volta, i giocatori PC possono riscattare in maniera completamente gratuita alcuni prodotti: si tratta di due giochi legati a Warhammer 4K che si possono trovare su Steam e GOG (Good Old Games).

Final Liberation: Warhammer Epic 40.000

Con l'obiettivo di festeggiare l'ondata di sconti dedicata a tutti i prodotti legati al marchio Warhammer 40K, il celebre store digitale ha deciso di regalare a tutti gli utenti un piccolo pacchetto contenente alcuni contenuti digitali, tra i quali vi è anche una copia di Final Liberation: Warhammer Epic 40.000. Si tratta di uno strategico a turni della vecchia scuola che è arrivato sul mercato nell'ormai lontano 2007. Chiunque fosse interessato a riscattarlo, può eseguire l'accesso a GOG (o creare un account in pochi secondi) e, dopo aver visitato la pagina principale, reclamare il pacchetto cliccando sul tasto verde in prossimità del banner dell'offerta: in pochi istanti, tutti i contenuti del Warhammer Skulls 2023 Digital Goodie Pack verranno aggiunti all'account.

Per quello che riguarda i requisiti di sistema, è improbabile che qualsiasi PC anche di fascia bassa non possa far girare questo titolo. È sufficiente avere installato Windows 7/8, un processore da almeno 1,8 GHz, 512MB di RAM e una scheda video compatibile con DirectX 7 (sebbene sia preferibile una GPU compatibile con DirectX 9). Lo spazio occupato in memoria è invece di soli 2GB.

L'offerta è già attiva e sarà possibile approfittarne solo ed esclusivamente fino alle ore 18:00 del prossimo 28 maggio 2023, quindi avete ancora qualche giorno per aderire all'iniziativa.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

L'altro regalo è invece disponibile su Steam per via di una promozione che terminerà il prossimo 1 giugno 2023. Stiamo parlando di Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, strategico a turni 4X disponibile dallo scorso 2018 che, a differenza del precedente dono, richiede una macchina da gioco più prestante per poter essere giocato.

