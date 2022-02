Giochi PC gratis: nuovo regalo su EGS, ultimi giorni per ricevere il buono sconto da 10€

Il giovedì, ormai lo sapete, è il giorno dei regali su Epic Games Store e la giornata di oggi non fa eccezione, a partire dalle 17:00 del 24 febbraio sarà possibile scaricare un nuovo gioco gratis, inoltre questi sono gli ultimi giorni per ricevere gratis un buono sconto da 10 euro.

Il nuovo gioco gratis della settimana è Cris Tales, definito dagli autori come "una splendida lettera d'amore indie ai classici GDR giapponesi, ma con una nuova prospettiva. Scruta nel passato, agisci nel presente e osserva come le tue scelte cambiano dinamicamente il futuro. Il tutto su un unico schermo mentre giochi!"

Cris Tales è gratis dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 3 marzo, ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare gratis Brothers A Tale of Two Sons per PC. Ma c'è di più perché fino al 27 febbraio potete ottenere un buono sconto del valore di 10 euro semplicemente iscrivendovi alla newsletter di Epic Games Store, il buono potrà poi essere speso per l'acquisto di un gioco completo del valore di almeno 14,99 euro.

Una bella occasione di risparmio per i vostri giochi preferiti, senza dimenticare il regalo della settimana, un titolo indipendente premiato da pubblico e critica, che vale la pena (ri)scoprire.