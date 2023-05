Giochi PC gratis: il regalo Epic Games Store del 25 maggio è super segreto

Dal 18 al 25 maggio Epic Games Store regala Death Stranding per PC, il regalo previsto per la settimana del 25 maggio invece è ancora avvolto nel mistero e contrariamente a quanto accade di solito, non è stato svelato con sette giorni di anticipo.

Durante i Mega Saldi, Epic Games Store regalerà 8 giochi gratis per PC ogni giovedì fino all'8 giugno, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli riguardo i prossimi giochi in regalo sullo store digitale di Epic Games. L'insider Billbill-kun fa sapere che "i bonus previsti per quest'anno con i grandi regali dei Mega Saldi pare siano stati cancellati, come successo nel 2022 con l'ultimo regalo Tripla A sostituito con Maneater."

Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime settimane, nel frattempo vi consigliamo caldamente di scaricare Death Stranding gratis per PC, avete tempo fino alle 17:00 del 25 maggio per aggiungerlo alla libreria, una volta riscattato sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Nel frattempo sono disponibili le ricompense di Epic Games Store, un programma di cashback automatico che permette di recuperare il 5% dei soldi spesi in acquisti sullo store di Epic Games per comprare giochi completi, espansioni, DLC e Season Pass, abbonamenti e moneta virtuale come i celebri V-Buck di Fortnite.