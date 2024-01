Giochi PC gratis: il nuovo regalo di Epic Games Store è pieno d'amore

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo videogioco gratis per PC da scaricare: avete tempo sette giorni per aggiungerlo alla libreria giochi, solo così resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente senza nessuna limitazione, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Avete tempo fino alle 16:59 di oggi per scaricare gratis Sail Forth per PC, dalle 17:00 invece è la volta di LOVE gratis da scaricare. Si tratta di un gioco di piattaforme 2D dallo stile retrò 8-bit con sedici livelli e una soundtrack composta da dodici canzoni originali.

Questa versione include anche tre livelli bonus tratti da LOVE 2 Kuso, una modalità Speedrun, 18 obiettivi sbloccabili, il pieno supporto per il controller, editor di livello e 10 stage aggiuntivi da giocare in modalità Remix. Un gioco sicuramente molto interessante anche se probabilmente non per tutti: chi è cresciuto con i giochi di piattaforme 8-bit amerà però le atmosfere e lo stile grafico di LOVE.

Epic Games Store ha inaugurato il 2024 regalando Marvel's Guardians of the Galaxy (non più disponibile) e successivamente Sail Forth e LOVE, l'anno però è appena iniziato e nelle prossime settimane arriveranno altri regali, sempre con la cadenza di uno o due nuovi titoli gratis ogni sette giorni, pubblicati nel pomeriggio di giovedì.